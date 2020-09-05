У Кабміні готуються підвищити виплати українським пенсіонерам, а також ввести додаткові доплати

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

За його словами, на 2021 рік запланована не тільки індексація пенсій, але також введення доплат для пенсіонерів, які старше 75 років.

"Ми в наступному році плануємо зробити постійні доплати тим, хто досяг 75+", - зазначив прем'єр.

Крім цього, наступного року нарешті запустять накопичувальну пенсійну систему. Правда, впровадження цього рівня буде проходити в експериментальному режимі. Відзначається, що українці зможуть робити особисті накопичення, відкладаючи 2% від єдиного соціального внеску і 2% від плати, яку людина платить.

«У майбутньому це єдиний шлях забезпечити українців гідними пенсіями. Іншого шляху у нас, на жаль, на сьогоднішній день немає", - заявив прем'єр.

Він також зазначив, що в 2020 році не варто очікувати підвищення пенсії, так як пенсії вже були проіндексовані навесні. Крім цього, були введені доплати для людей, старше 80 років.

Незначне підвищення пенсії цієї осені отримає лише частина пенсіонерів, чиї виплати будуть прив'язані до мінімальної зарплати. Як відомо, з 1 вересня мінімалка в Україні буде підвищена до 5 тисяч гривень. Незначне підвищення торкнеться близько 1,5 млн пенсіонерів.

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