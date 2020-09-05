Колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова похвалилася розкішним букетом від невідомого шанувальника

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram ефектна красуня виклала новий знімок, на якому позує з величезним букетом червоних троянд. Квітів так багато, що вони займають майже всю фотографію.

У підписі Котова зазначила, що «мільйон червоних троянд», - це її слабкість.

«У кожної дівчини існують свої слабкості. Та що там говорити... у чоловіків адже теж: красиві машини, красиві жінки.

А для нас - це «мільйон червоних троянд» 🌹нехай нам завжди дарують чудові і ароматні квіти просто так і без приводу🕊», - написала артистка.

Фолловери захопилися знімком в коментарях. Деякі відзначили, що ніколи не бачили настільки величезного букета. Інші ж стали цікавитися, хто його подарував. Ще людей турбувало питання, скільки штук троянд в букеті.

"І знову здивувала Танюша, я ще після вчорашньої ягідної галявини-тортика такого скромненького 70/70 відійти не можу , тепер і Квіткова галявина !!! Очі радіють побачивши краси Танюша !!!💜💜💜💜💜💐👏», «Яка краса😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Такого розкішного букета я ще ніколи не бачила 😍 🙌ось це я розумію, що слабкість будь-якої дівчини», «Танюша, дорога хто це тобі такий розкішний букет подарував ? 😍❤️ мені ніколи не дарували такі букети 😢", " Краса в красі!🌹 ", "Ось це букет !!!!у мене просто немає слів !!! Тут скільки штук?) я захваті☺️", "Ваууу, ось це букетище«," шикарний букет троянд.🌹 ❤ ️ 💃 🥰 ",- пишуть люди.

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