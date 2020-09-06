Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова похвалилася пікантним вбранням на красивому тлі

Зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" нове фото, яким привітала столицю Росії зі святом, пише Politeka.net. З такої нагоди Ольга Бузова одягла незвичайне чорне плаття з безліччю гудзиків і великим розрізом спереду. Судячи з кадру, під низ дівчина не стала надягати бюстгальтер. Наряд "сховав" бюст ведучої, проте підкреслив її струнку фігуру.

"Моя Москва ❤️ вітаю тебе з днем народження 👸 🏻 🙏 🏻 тобі сьогодні виповнилося 873 роки 🥰 люблю тебе❤️. Всім бажаю здоров'я, щастя і любові🙏 🏻", - підписала знімок Бузова.

Артистка сфотографувалася в одній з висоток в центрі Москви. На задньому плані можна помітити кремлівські стіни і Червону площу.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Ольги і залишили свої відгуки в коментарях:

"Красива😻 😻 😻 😻 😻 😻"; " яка шикарна❤️🌸 🌸 🌸"; " най-най❤️"; "королева";" нереальна"; " бомба😍 🔥"; "яке плаття! Дуже стильно і красиво? Що за фірма?"; "Красуня, як завжди🔥 🔥 🔥"; "Оленька спасибі за твою творчість"; " як завжди на висоті😊 👍 🔥"; " шикарний лук!!!!!"; "ти така шикарна, Господи просто Пипець"; "я тебе обожнюю всім серцем"; "Що за булочка з корицею?💘"; "Навіщо так красиво?".

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