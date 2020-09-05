Російський комік Максим Галкін похвалився новим талантом свого сина Гаррі
Як передає Politeka.net, у себе в сторіс артист опублікував серію відео, на яких зняв всю сім'ю. Він зняв на відео рожеву вазочку, зроблену з ватних паличок. У вазі стояли свіжі квіти. На тлі виднілася Алла Пугачова, яка посміхалася і коментувала те, що відбувається.
З відео стає зрозумілим, що Гаррі рано вранці вирішив зробити подарунок для своєї сестри. Він самостійно сконструював вазу, приголомшивши родичів своїм новим талантом. Горда мати не стрималася і прокоментувала досягнення сина.
"Це Гарік сам зробив з ранку для Лізочки", - похвалилася щаслива Пугачова.
Максим Галкін, у свою чергу, теж не залишився осторонь.
Різко помолоділа Наташа Корольова в новому образі показала, чим причарувала Тарзана: "На Бузову скидається"
Лікарі рятують зірку "Сутінків" Роберта Паттінсона, зйомки перервані: що відомо про його стан
Російська Кардашьян блиснула вражаючими формами в розпусному декольте: "Хороша до непристойності"
Тарифи несподівано знизили, але не для всіх: кому і за що дозволили платити менше
"Ось це фантастика. Молодець! Самоделкин", - прокоментував він саморобку сина.
Ліза ж, для якої Гаррі зробив вазочку, показала, як сильно вона здивувалася такому подарунку. В кінці відео вона припустила, що ця саморобка для всієї родини, щоб всі могли насолоджуватися такою красою.
Відзначимо, що Гаррі і Ліза Галкіни в цьому році пішли в перший клас. Вони навчатимуться в одному класі в приватній школі. У мережі з'явилися яскраві знімки, на яких Ліза і Гаррі сидять за шкільною партою.
Нагадаємо, що Галкін зняв щасливу Пугачову в обіймах екс-коханця, зізнання до мурашок: "всім було добре, поки Алла...".
Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна вперше показали в шкільній формі, фото зі школи: "бідні однокласники".
Також Politeka писала, що син Галкіна і Пугачової перетворився на копію екс-коханця Наташі Корольової: несподіване відео.