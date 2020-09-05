Російський комік Максим Галкін похвалився новим талантом свого сина Гаррі

Як передає Politeka.net, у себе в сторіс артист опублікував серію відео, на яких зняв всю сім'ю. Він зняв на відео рожеву вазочку, зроблену з ватних паличок. У вазі стояли свіжі квіти. На тлі виднілася Алла Пугачова, яка посміхалася і коментувала те, що відбувається.

З відео стає зрозумілим, що Гаррі рано вранці вирішив зробити подарунок для своєї сестри. Він самостійно сконструював вазу, приголомшивши родичів своїм новим талантом. Горда мати не стрималася і прокоментувала досягнення сина.

"Це Гарік сам зробив з ранку для Лізочки", - похвалилася щаслива Пугачова.

Максим Галкін, у свою чергу, теж не залишився осторонь.

"Ось це фантастика. Молодець! Самоделкин", - прокоментував він саморобку сина.

Ліза ж, для якої Гаррі зробив вазочку, показала, як сильно вона здивувалася такому подарунку. В кінці відео вона припустила, що ця саморобка для всієї родини, щоб всі могли насолоджуватися такою красою.

Відзначимо, що Гаррі і Ліза Галкіни в цьому році пішли в перший клас. Вони навчатимуться в одному класі в приватній школі. У мережі з'явилися яскраві знімки, на яких Ліза і Гаррі сидять за шкільною партою.

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