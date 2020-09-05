Молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія, підкорила шанувальників новим знімком

Як передає Politeka.net, свіже фото з повсякденного життя красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина сиділа в машині, підставивши руку під підборіддя, і дивилася вдалину. Ксенія зробила легкий макіяж, підкресливши всі свої достоїнства - пухкі губи і виразні очі. Особливу увагу привернуло глибоке декольте дівчини, яке вона не стала прикривати.

"Щоб мрія стала реальністю, потрібно спочатку помріяти", - підписала фото красуня.

За годину її фото зібрало майже 500 лайків.

Як відомо, Ксенія - молодша сестра популярної української співачки Світлани Лободи. Їй 28 років. Нещодавно красуня вийшла заміж за українського бізнесмена. Шанувальники вважають, що вона сильно схожа на сестру.

Раніше ми писали, що Ксенія Лобода поділилася з шанувальниками новою фотографією з відпочинку. Красуня стояла біля поручнів і дивилася на море. Красуня залишила волосся розпущеним, що додало особливого шарму фото.

Крім цього, нещодавно Ксенія поділилася фото зі свого дня народження, на якому позувала в червоній, трохи приспущеній сукні з "повітряними" рукавами і поясом у вигляді корсета. Дівчина сміялася і виглядала дуже щасливою.

Нагадаємо, що Ксенія Лобода в спокусливому міні заткнула за пояс зіркову родичку: "які красоточки!".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Лобода показала себе на пляжі поруч з красенем:"за нього варто боротися".

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