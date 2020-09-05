Молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія, підкорила шанувальників новим знімком
Як передає Politeka.net, свіже фото з повсякденного життя красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина сиділа в машині, підставивши руку під підборіддя, і дивилася вдалину. Ксенія зробила легкий макіяж, підкресливши всі свої достоїнства - пухкі губи і виразні очі. Особливу увагу привернуло глибоке декольте дівчини, яке вона не стала прикривати.
"Щоб мрія стала реальністю, потрібно спочатку помріяти", - підписала фото красуня.
За годину її фото зібрало майже 500 лайків.
Як відомо, Ксенія - молодша сестра популярної української співачки Світлани Лободи. Їй 28 років. Нещодавно красуня вийшла заміж за українського бізнесмена. Шанувальники вважають, що вона сильно схожа на сестру.
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Раніше ми писали, що Ксенія Лобода поділилася з шанувальниками новою фотографією з відпочинку. Красуня стояла біля поручнів і дивилася на море. Красуня залишила волосся розпущеним, що додало особливого шарму фото.
Крім цього, нещодавно Ксенія поділилася фото зі свого дня народження, на якому позувала в червоній, трохи приспущеній сукні з "повітряними" рукавами і поясом у вигляді корсета. Дівчина сміялася і виглядала дуже щасливою.
Нагадаємо, що Ксенія Лобода в спокусливому міні заткнула за пояс зіркову родичку: "які красоточки!".
Як повідомляла Politeka, Ксенія Лобода показала себе на пляжі поруч з красенем:"за нього варто боротися".
Також Politeka писала, що Ксенія Лобода в білосніжному вбранні ефектно задерла ногу прямо в літаку: фото красуні.