Артистки підкорюють соціальні мережі Instagram, кожен день публікуючи нові кадри з роботи, вдома і тренувань

Життя знаменитостей досить насичена, тому більшість з них ведуть Instagram-профілі досить активно. Фактично кожен день зірки діляться знімками, зробленими під час роботи або відпочинку. Однак, найбільше популярності в мережі набирають фото, на яких знаменитості демонструють свої фігури в провокаційних образах.

Серед таких особливо виділяються фото, на яких стрункі артистки блищать в одних боді. Представляємо вам топ-добірку кадрів зірок в боді - прозорі, чорні, в сіточку і з намистом.

Тіна Кароль воліє показувати себе в стриманих, мінімалістичних і навіть скромних образах. Наприклад, тіні подобаються білосніжні боді. Фото, на яких Кароль позувала в боді з квітів, повністю розшите м'якою тканиною, не так давно вразило фанатів своєю ніжністю.

Настя Каменських після схуднення припинила приховувати своє тіло і постійно в нових зйомках це підкреслює. Каменських подобаються сміливі дизайни і латексна тканина, яка є постійним елементом в сценічних костюмах. Наприклад, в одному зі своїх кліпів вона блищала в чорному латексному боді, підкресливши талію і довгі ноги.

Даша Ульянова з" Холостяка " також після схуднення воліє підкреслювати достоїнства завдяки тісній білизні і акуратним боді. На стильних фото зі зйомок вона блищить в самих різних їх варіантах, періодично доповнюючи ті акуратними прикрасами або короткими куртками.

Віра Брежнєва вважає за краще домонструвати свою струнку фігуру не тільки вдома, але і в кліпах. Доглядаючи за собою, артистка розповідає, як важливо займатися спортом навіть при активній зайнятості на роботі. Правильно харчуючись зірка виглядає горяздо молодше, що викликає захоплення у фанатів.

Будучи рекламним представником відомого бренду одягу, дівчина прославилася саме завдяки провокаційним фото. Демі Роуз продовжує набирати популярність в мережі, вражати своїми формами і підкреслювати їх самими різними боді. Завдяки їм Роуз довела, що пишні форми і тонка талія можуть виглядати вельми привабливо і без фотошопу, якщо знати, як себе показати.

Кайлі Дженнер з'являється в нюдових боді, прозорій білизні і пастельному одязі в рамках реклами власної косметики і реклами нарядів від своєї старшої сестри. Молода мільйонерка любить підкреслювати свої достоїнства в дорогих фотосесіях.

Сама ж Кім Кардашьян також нерідко з'являється у власному одязі, яку розпродають після випуску колекції буквально за лічені години. Кардашьян вдалося створити безліч речей, тому вона намагається надягати їх при будь-якому зручному випадку, щоб вигідно підкреслити не тільки достоїнства, але і практичність того, що вона носить в цілому.

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