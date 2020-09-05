Популярна українська співачка і учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха похвалилася фігурою у відкритому купальнику

Зірка поділилася новим селфі у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото співачка позує перед дзеркалом в синьому купальнику-бікіні. Крихітний наряд дозволяє їй показати свою ідеальну фігуру у всіх подробицях. Смеюха злегка сперлася на стіну, продемонструвавши спокусливий вигин між талією і стегнами.

Артистка залишила волосся розпущеним, а свій образ доповнила яскравим макіяжем з акцентом на рожеві губи.

"Для плавання здатність витягуватися і тримати пряму лінію вкрай важлива", - підписала фото співачка.

Її шанувальники тут же почали коментувати новий пост.

"Мала красуня. Поважаю вас за те, що стежите за власним тілом, і надихаєте інших займатися спортом", "Дуже хороша фігура а талант не гірше!", "Богиня", "яке янголятко перед нами", "шикарна фігура", "ідеальна жінка і до божевілля красива дівчинка", "Віка , пора потіснити моделей на UFW як мінімум, а там і Victoria 's Secret заплачуть", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що Смеюха просто звела з розуму формами на пляжі, стоячи у воді.

Співачка одягла маленьке біле бікіні на тонких бретельках. Красуня стояла до камери напівбоком, трохи прикриваючи рукою груди.

При цьому не можна не відзначити пружні сідниці зірки. Крихітні плавочки ледь трималися на стегнах, а завязочки надавали образу ще більше пікантності.

Нагадаємо, гаряча Віка з "НеАнгелів" блиснула смачним декольте, довівши, що вона королева.

Як повідомляла Politeka, Віка з "НеАнгелів" розпалила ідеальним тілом в мікроскопічному бікіні.

Також Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" розбурхала фантазію, показавшись в облягаючому вбранні.