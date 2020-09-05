Філіп Кіркоров вивів у світ своїх дітей і похвалився новою нагородою

Знаменитий російський співак поділився новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Як стало відомо, Кіркоров з'явився на музичній премії «ЖАРА Music Awards». Артист переміг у номінації "Зв'язок поколінь" і отримав відповідну нагороду з рук власних дітей – Алли-Вікторії та Мартіна.

На опублікованих знімках співак позує з ними на червоній доріжці. Сам Кіркоров з'явився на премії в вельми екстравагантному образі: на ньому чорні джинси з черепами, піджак з зірками і білі черевики. Волосся співака заплетене в дрібні кіски.

Його дочка Алла-Вікторія також вибрала досить незвичайний наряд з короткою оксамитовою спідницею і кофтою зі стильним принтом. А ось її брат Мартін вибрав одяг в більш спокійних тонах. На хлопчику сірі джинси, червона футболка і світлий піджак в клітинку.

"Цей приз мені піднесли мої діти - моє майбутнє", - прокоментував Кіркоров свою нагороду.

Шанувальники співака тут же відреагували на його пост. У коментарях багато людей відзначали, що діти артиста на подібних заходах завжди виглядають нещасними.

"Які малюки вже доросленькі", "синуля відпад, красунчик", "Філя на стилі вогонь", "а дівчинка сумна, втомилася від татових тусовок", "які сумні очі у діток. Втомилися напевно від шанувальників татових", "дітки які красиві і щасливі за тата!", "Треба розвивати дітей, як Галкін а його діти що то нас нічим не дивують і радують", - пишуть люди.

Нагадавши, різко схудлий Кіркоров приголомшив новою зовнішністю на відпочинку.

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