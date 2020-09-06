Всесвітньо відома модель і актриса Емілі Ратаковскі подражнила апетитними формами в бікіні

Краса Еімілі Ратаковскі розбурхує шанувальників по всьому світу, тому вони створюють фан-сторінки, щоб постійно захоплюватися своєю улюбленицею і бути ближче до неї, повідомляти Politeka.net.

Як відомо, знаменитість створила свій бренд купальників і частенько демонструє найяскравіші образи на собі. Зірка має розкішну фігуру: пишний бюст, найтоншу талію і пружні сідниці, тому багато моделей купальників на ній виглядають просто приголомшливо.

На знімку, який розміщений на фант-сторінці в Instagram, Ратаковскі попозувала лежачи на рушнику в чорному бікіні. У кадр потрапила тільки верхня частина купальника з розкішними грудьми моделі, які вона з гордістю демонструє.

Фолловери захопилися зовнішнім виглядом супермоделі в коментарях, описавши її коротко: «сама досконалість».

Раніше Емілі опублікувала фото, на якому була зображена з ідеальною засмаглою шкірою і розпущеним волоссям виглядала досить по-домашньому і просто.

За її плечима можна помітити ремінець від невеликої сумочки, а в якості прикрас зірка залишила лише масивні сережки-кільця. За словами фанатів, дівчина завжди виглядає, як"дика кішечка".

Емілі Ратаковскі стала справжньою зіркою соцмереж завдяки своїм неймовірно гарячим формам і фото, на яких вона демонструє їх у всіх красі. Подібні кадри зовсім не набридають її передплатникам, адже кожен раз вони викликають справжній ажіотаж в мережі.

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