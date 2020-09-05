Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко порадував любителів солоденького новим рецептом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Клопотенко опублікував рецепт зі свого дитинства. За його словами, мама завжди пекла сирний меренговий пиріг, смак якого повертає його у восьмирічний вік.
Для приготування вам знадобиться:
- 5 яєць,
- стакан цукру,
- 100 гр вершкового масла,
- 250 гр борошна,
- 2 ст. л. сметани,
- 1 ч. л. розпушувача,
- персик
- 500 гр сиру.
Два жовтки потрібно змішати з половиною склянки цукру, вершковим маслом і сметаною, додати розпушувач і борошно. Борошно слід додавати поступово, замішуючи тісто. Окремо потрібно збити сир з другою половиною склянки цукру і трьома жовтками.
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Тісто потрібно розкачати, залити шаром сиру і відправити в духовку на 20-30 хвилин. Випікати при 180 градусах, використовуючи верхній і нижній нагрів.
Поки пиріг готується, потрібно збити 5 білків з цукром до густої піни, щоб вийшла меренга. На готовий пиріг потрібно викласти персики і залити їх меренгою. Переведіть температуру на 160 градусів і відправте пиріг в духовку ще на 10 хвилин.
Шанувальники Клопотенко прийшли в захват від рецепта.
"І я захотіла такого пирога і згадати смак дитинства. Спасибі", "так і хочеться також спекти такий пиріг", "чудовий рецепт. Забираю", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Клопотенко поділився рецептом простих і смачних пельменів: "головний секрет...".
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