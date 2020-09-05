До кінця цього року і в наступному курс долара в Україні буде триматися в районі 28 гривень

Про те, чого варто чекати від курсу американської валюти в найближчому майбутньому, розповів в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Він зазначив, що уряд скорегував свій прогноз щодо долара на найближчий час.

«Ми ж навіть скорегували макропрогноз, тому що ми бачимо ситуацію – 27,8 гривні, здається, на цей рік і на наступний рік також, по пам'яті, цифри такі ж», - заявив Петрашко.

Відзначимо, що в кінці минулого року Кабмін прогнозував, що в 2020 році курс долара буде триматися в районі 27 гривень. При цьому після початку пандемії китайського вірусу в березні цього року, курс долара був переглянутий до 29,5 гривні.

Наприкінці липня в уряді схвалили новий прогноз економічного і соціального розвитку країни. Чиновники розраховують на те, що до кінця 2021 року долар буде коштувати 28,8 гривні, а середній курс за рік складе 29,1 гривні.

Про те, що до кінця цього року Долар буде коливатися в межах 27-28 гривень раніше також заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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