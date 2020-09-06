Багато з цих ролей дивують

Дитячий гумористичний кіножурнал "Єралаш" дав старт кар'єрі багатьох сучасних акторів

Як передає Politeka.net, чимало зірок "Єралашу" сьогодні знімаються в кіно. Але є й ті, хто вибрав інший творчий шлях, і підкорив сцену. Крім цього, в «Єралаш» в різні роки запрошували зіграти іменитих зірок кіно та естради.

Так, шоумен Артур Пирожков, відомий як Олександр Ревва, зіграв у гумористичному шоу вчителя-робота.

А російський комік Гарік Харламов зіграв в одному з випусків доктора, який допомагав школяреві впоратися з безсонням.

Знявся в "Єралаші" навіть поп-король Філіп Кіркоров. Він зіграв психолога, який консультував маленьку дівчинку.

Ще один чоловік Алли Пугачової Максим Галкін теж знімався в "Єралаш". Він грав Олександра Пушкіна, а також шкільного вчителя.

У різний час в серіалі знімалися різні комедійні актори. Кілька разів у ньому засвітилася Валюха зі "Сватів", актриса Тетяна Кравченко.

Російський актор Дмитро Нагієв також не раз світився в "Єралаш".

З самого дитинства в "Єралаш" грала співачка Глюкоза. З'являлася вона в комедії і в дорослому віці.

Також з дитинства в серіалі грав Сергій Лазарєв.

Тимура Родрігеса в одній з ролей серіалу просто не впізнати. Адже дуже добре його загримували.

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