У Приватбанку почали блокувати карти українців

Про це повідомив незадоволений клієнт на порталі Мінфін.

За його словами,

"Вранці 3 вересня при спробі зняти гроші з банкомату на його екрані прочитав повідомлення про блокування картки і необхідності пройти актуалізацію в будь-якому відділенні Приват Банку. Як то кажуть, немає питань.",- розповів клієнт.

Зі своєю проблемою він звернувся до найближчого відділення ПриватБанку.



"Почекав поки звільниться фахівець. Описав проблему. (До речі карті всього 4 місяці). На планшеті звірили інформацію, сфотографували і в масці і без, і з окулярами і без них. Дані актуалізовані. УРА. Пішли перевіряти до банкомата. Як би не так. Зняти неможливо, так як карта заблокована і необхідно пройти актуалізацію в будь-якому відділенні Приват Банку. Отримати через касу також не можна. ",- поскаржився чоловік.

У техпідтримці його запевнили, що проблема вирішиться за 24 години, але по закінченню цього терміну нічого не змінилося.

"Дзвоню на номер 3700, чекаю відповіді оператора. Пояснюю свою проблему, залишаю заявку. У відповідь клятвена обіцянка що фахівці вже займаються і до кінця дня блокування буде знята. 15,30 дзвінок від оператора колл-центру з інформацією про неможливість розблокувати мою карту сьогодні, але 7 вересня в понеділок вони усунуть системну помилку і моя карта знову стане «робочою». На питання що мені робити зараз без моїх фінансів тільки вибачення", - зазначив чоловік.



Співробітники банку пообіцяли вирішити проблему найближчим часом.

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