Спокуслива Надя Дорофєєва поділилася новим кадром у своєму гарячому образі з мюзиклу «Ритм»

Зірка опублікувала фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У новому мюзиклі, творцем якого став популярний співак Дмитро Монатік, Дорофєєва з'явилася в образі спокусливого «зайчика». Так, на фото вона млосно сидить на фортепіано в своєму відвертому сценічному костюмі. Її наряд дозволив їй продемонструвати свою фігуру зі стрункими ніжками у всій красі.

На співачці чорний боді з глибоким декольте, що підкреслює груди красуні, і високі рукавички. Образ Наді доповнюють панчохи в сіточку, маска на обличчі і кокетливий хвостик зайчика ззаду. Співачка з упевненістю позує навіть у такому відвертому вбранні.

Шанувальники артистки не могли пройти повз такого знімка.

"Тащуся від цього образу", "Дівчина ви космос", "ось тепер я знаю як виглядають зайчики", "Ой...а хто це? ааа Надюшкин...думав кролик!", "Неймовірна", "Вищий шик", "я б забрала собі такого кролика", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Надя показала свій сміливий образ і розповіла про новий проект.

На фото Надя позувала в чорному боді і колготках з сіточки. Образ красуня доповнила метеликом на шиї, а ззаду можна побачити хвостик зайчика. Волосся у красуні були розпущені. Дорофєєва показала своє вбрання і тіло з усіх ракурсів, демонструючи найцікавіше.

Нагадаємо, Дорофєєва в розпусному образі зайчика Playboy засвітила пікантні місця на камеру.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в костюмі зайчика посвітила своїми "булочками" перед Позитивом: "очманіла".

Також Politeka писала, що Дорофєєва розляглася на газоні і подражнила своїми персиками і вершками: «зніми вже це...».