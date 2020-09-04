Американська супермодель Ебігейл Речфорд похвалилася розкішними формами в "Хижому" вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку знаменитості в TikTok.

Так, красуня позує в тісному купальнику, зробленому під колір «леопарда», демонструючи розкішні форми з різних ракурсів. Образ при цьому модель доповнила ефектним макіяжем і сережками.

«Розпалена тигриця», «фантастика»,» гаряча штучка», «ох, до чого ж ти хороша», «вид просто заворожує», «ідеальні форми», - пишуть її шанувальники.

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Модель постала в одних сітчастих колготках, крізь які можна розгледіти пружну п'яту точку і накачані ніжки.

"Розпалена лапочка" стояла на колінах, ймовірно, на ліжку. Вона прикрила найінтимніше подушкою і трохи розставила ніжки.

При цьому знаменитість була без ліфчика. Вона оголила великі груди, але прикрила найінтимніші місця рукою.

У другій руці розпусниця тримала наручники з пушком. Модель розпустила довге волосся, яке лягло хвилями з боків.

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