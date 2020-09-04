Колишня учасниця і переможниця шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова здивувала витівкою в одному бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в одній сорочці й бікіні, розглядаючи себе в дзеркало. У якийсь момент Ульянова підходить ближче, щоб її було краще видно, і приспускає білизна. Через це в кадр потрапив ідеальний загар знаменитості.

Після цього Ульянова ще кілька разів покрутилася перед дзеркалом, а також показала свою вагітну подругу.

Однак шанувальників вона позбавила можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала зворушливу зустріч з колишньою конкуренткою

У скандальному фіналі шоу "Холостяка" перемогла гімнастка Даша Ульянова, залишивши позаду всіх конкуренток. При цьому багато екс-учасниць після проекту стали не менш популярні, ніж і переможниця. Вся справа в тому, що на пост-шоу Макс розповів про свою зраду. Під час зйомок одного з ефірів у нього були інтимні стосунки з однією з учасниць.

Пильна увага полльзователей Instagram торкнулася всіх екс-учасниць проекту. Втім, Даша, схоже, зберегла дружнє спілкування з деякими з них. Днями відбулася несподівана зустріч Даші з Аліною, яку запам'ятали, як юну красуню раніше не мала серйозних стосунків. Дівчина підкорює фанатів в соцмережі Instagram і цей раз не став винятком. Лящук показала, як веселиться на відпочинку.

Нагадавши, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою.

Також Politeka писала, що "Холостяка" раптово перекосило, емоції вирвалися самі собою.