Британська модель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою, вбравшись у відверте вбрання заради фестивалю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня постає перед камерою у відвертому вбранні без білизни, ефектно прикриваючи значні обсяги наклейками. Доповнити образ "мисливиці з пустки" модель вирішила за допомогою окулярів, накидки й пляшки з водою, яка звисала через плече.
Однак шанувальники Роуз не могли нічого сказати про вбрання кумира, оскільки кадрами знаменитість поділилася через сторіс.
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Цього року, як відомо, фестиваль Burning man був скасований через загрозу поширення китайського вірусу.
Як повідомлялося до цього, інста-діва Демі Роуз покрасувалася пишною фігурою у відвертому купальнику
Красуня, яка прославилася як "британська Кардаш'ян", любить демонструвати свої вражаючі форми у відкритих нарядах, нижній білизні та, звичайно ж, купальниках. Демі в черговий раз нагадала, що їй дійсно є, що показати.
Так, на нових знімках вона позує під відкритим небом на тлі мальовничих валунів. На моделі незвичайний купальник з чорним низом і білим верхом, а також накладними напівпрозорими рукавами.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.