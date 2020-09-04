Британська модель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою, вбравшись у відверте вбрання заради фестивалю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня постає перед камерою у відвертому вбранні без білизни, ефектно прикриваючи значні обсяги наклейками. Доповнити образ "мисливиці з пустки" модель вирішила за допомогою окулярів, накидки й пляшки з водою, яка звисала через плече.

Однак шанувальники Роуз не могли нічого сказати про вбрання кумира, оскільки кадрами знаменитість поділилася через сторіс.

Цього року, як відомо, фестиваль Burning man був скасований через загрозу поширення китайського вірусу.

Як повідомлялося до цього, інста-діва Демі Роуз покрасувалася пишною фігурою у відвертому купальнику

Красуня, яка прославилася як "британська Кардаш'ян", любить демонструвати свої вражаючі форми у відкритих нарядах, нижній білизні та, звичайно ж, купальниках. Демі в черговий раз нагадала, що їй дійсно є, що показати.

Так, на нових знімках вона позує під відкритим небом на тлі мальовничих валунів. На моделі незвичайний купальник з чорним низом і білим верхом, а також накладними напівпрозорими рукавами.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.