Економіст зробив важливе застереження щодо курсу долара

Так, за словами економіста Євгена Невмержицького, курс 29 грн/Долар, передбачений у Державному бюджеті на 2021 рік, економічно не обґрунтований. Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"З приводу курсу, який планується встановити на рівні 29 грн. Немає жодних економічних підстав для такого курсу, курс в Україні має бути стабільним. Тримати стабільний курс гривні - це стратегічно важливе завдання, це конституційний обов'язок Національного банку", - сказав економіст.

Експерт заявляє, що Національний банк не робить ніяких дій щодо збереження стабільності гривні.

"Цього ми, на жаль, не спостерігаємо. Хоча з 2016 року у нас встановилася більш-менш стабільна позиція по курсу, але за 2019 рік він "прогулявся" у бік зміцнення, і це шкода для держави, для експортних операцій", - сказав Невмержицький.

На даний момент, як відомо, в Україні діє гнучкий валютний курс. Це означає, що НБУ не втручається в питання формування курсу, а також не встановлює фіксований курс. Це, на думку аналітиків НБУ, допомагає уникнути накопичення дисбалансів в економіці.

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