Українці не можуть отримати доступ до онлайн-банкінгу
Про це пише Politeka.net.
З ранку в соціальних мережах почали з'являтися скарги від Клієнтів державного Приватбанку, які не можуть зайти в свої особисті кабінети в онлайн-банкінгу.
Більш того, зі збоями працює офіційний портал банківської установи.
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Деякі українці зіткнулися з проблемами при спробі війни в онлайн-банкінг через смартфон. Але були й такі, які скаржилися на збій в роботі Приватбанку при спробі авторизуватися через комп'ютер.
У прес-службі державного Приватбанку запевняють, що збій стався всього на кілька хвилин, після його ліквідували за допомогою перезапуску всієї системи, передає Обозреватель.
Але в націоналізованому банку не змогли виразно відповісти, чому українці досі не можуть авторизуватися в онлайн-банкінгу, і чому додаток для смартфона не у всіх запускається.
Українці, у свою чергу, продовжують скаржитися на огидний сервіс ПриватБанку.
За словами клієнта, банк без підстав загнав його карту в мінус, хоча на ній не встановлено інтернет-ліміт.
"ПриватБанк без будь-яких підстав загнав інтернет карту з нульовим балансом в мінус. За словами оператора це сталося за запитом зовнішнього інтернет ресурсу. Але кредитного ліміту то на цій карті немає! І на якому снуванні мене, без мого на те дозволу, заганяють у борги, я чіткої відповіді так і не отримав. Тільки загрози, що мені буде якщо не закрию не мій борг. Не зв'язуйтеся з цим банком!",- написав він у негативному відгуку на порталі Мінфін.
Реакції з боку банку поки не було, але в коментарях користувачі нагадали клієнтку, що ПриватБанк міг списати гроші і загнати карту в мінус після проведення овердрафту.
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