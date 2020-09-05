39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон вразила своїм казковим образом

Красуня нерідко публікує у своєму Instagram оброблені фото, постаючи в образах міфічних персонажів, повідомляє Politeka.net. Цього разу знаменитість підкорила всіх у "костюмі" русалки.

Модель позувала топлес, прикриваючи груди рукою. Нижня частина тіла знаменитості являла собою довгий золотистий хвіст.

Русалка позувала на каменях, опустивши хвостик у воду.

Волосся Періс було хвилястим і розпущеним, а макіяж зроблений з акцентом на красиві очі.

"Русалки не втрачають сон через думки креветок. ✨✨🧜🏻♀️✨✨", - підписала фото Хілтон.

За 10 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі засипали красуню компліментами і відзначили її неймовірну красу, кажучи про те, що Хілтон найкрасивіша русалка.

"Королева", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Періс Хілтон одягла ліфчик, який виділив її невеликі груди і приховав її під шаром тканини. Бретельки представляли собою гумку, що натягнулася на плечах.

Білизна підкреслила стрункість моделі, обвивши її тіло.

Також чорні трусики здавалися маленькими, вони трохи приспустилися зі стегон.

Раніше повідомлялося, що спекотна Періс Хілтон постала в чорному боді з великими вирізами, завдяки ним можна було розглянути пружні сідниці. Шкіра прям сяяла від ідеальності.

До того ж крій боді також оголив рівну спинку Періс. Тканина лише обтягнула тонку талію.

Модель розпустила волосся, її образ завершили наклейки на лобі і руці, і сумочка.

Нагадаємо, що Періс Хілтон в непристойному міні розляглася на капоті кабріолета: "Ось це спека!".

Як повідомляла Politeka, Періс Хілтон похвалилася своїми "ягідками" під мереживом:"розбурхують свідомість".

Також Politeka писала, що Періс Хілтон без сорому розкрила сорочку і показала, що під нею: "солодкі сни".