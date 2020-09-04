Зростання мінімальної зарплати до 5000 гривень "потягнуло" за собою і підвищення соціальних виплат

Як передає Politeka.net, у Пенсійному фонді пояснили, що збільшення "мінімалки" є підставою для підвищення розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки).

Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Підвищену пенсію повинні перерахувати у вересні 1,6 млн українцям.

Водночас у ПФУ роз'яснили важливий нюанс: для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюватиметься після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

Згідно з даними ПФУ, фінансування пенсій за місяць стартувало відповідно до затвердженого графіка - 2 вересня. На пенсійні виплати спрямовані перші 0,6 млрд гривень.

"Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - зазначили у Фонді.

Раніше ми повідомляли, парламент схвалив перехід на електронні трудові книжки, який дозволить автоматично нараховувати пенсії українцям.

Відповідний законопроект ухвалили на початку вересня у першому читанні.

Ініціатива передбачає внесення поправок до низки законодавчих актів про облік трудової діяльності працівників. Проект пропонує поступово відмовитися від традиційних трудових книжок на користь електронного обліку. На думку авторів, нововведення дозволять скоротити витрати на ведення паперової документації, спростити доступ до інфрмації (зокрема, про стаж), а також усунути ризик втрати, пошкодження або фальсифікації документа.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.