43-річний турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, колишній чоловік співачки Ані Лорак, обзавівся новою пасією, схожою як дві краплі води на колишню

Так, коханою Мурата є візажист з Києва на ім'я Лілія. Неозброєним поглядом помітно, що спекотна брюнетка схожа на Лорак - Мурат не зраджує своїм смакам. Як передає Politeka.net, Лілія нещодавно виставила у своєму мікроблозі в Instagram спільне фото з Муратом.

Пара відпочивала в ресторані на Дніпрі. Дівчина пригорнулася до екс-чоловіка Лорак, і той теж обійняв її за талію у відповідь.

Користувачі відреагували позитивно на цей кадр: "красиві 😍 😘"; "😍 Лілі, ти сонечко 😘 😘 😘"; "Шикарна пара👍 👍 👍".

Лілія не стала підписувати фото, а тільки залишила смайлик "червоне сердечко". Відомо, що вони з Муратом не приховують своїх відносин, що почалися ще в червні.

Раніше на день народження Мурата Лілія піднесла йому торт з написом «З днем народження, коханий» й фотохолст з їх спільним знімком.

Нагадаємо, після 14 років шлюбу Лорак важко пережила розлучення з Налчаджіоглу, причиною якого стала його зрада. Мурата застукали в нічному клубі разом з моделлю Яною Бєляєвою.

Брат Ані Iгор Куйок розповідав в інтерв'ю, що співачка до останнього намагалася зберегти сім'ю.

"Вона берегла, як могла. Це було її життя, любов. Вона берегла шлюб до останнього, намагалася його тримати до останнього", - заявляв брат.

Після розірвання шлюбу подружжя продовжувало вести бізнес разом: Мурат володів 50% компанії "Ані Лорак Продакшн", через яку проходили всі доходи співачки за гастролі та концерти. Але нещодавно артистка оформила все на себе, викресливши невірного чоловіка з бізнесу.

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