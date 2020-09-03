Відома українська модель Міла Кузнєцова підкорила шанувальників фігурою в яскравому вбранні

Красуня з 13-розміром грудей, що отримала титул Українки з найбільшим натуральним бюстом, поділилася новим знімком в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Міла позує в яскравому костюмі в кольорах українського прапора. На ній короткі сині шортики і яскраво-жовта кофта з відкритими плечима і глибоким декольте, що дозволяє моделі продемонструвати своє пишне багатство у всій красі. Свій образ Кузнєцова доповнила кокетливим жовтим обідком на голові.

"Хвилююся, буде жарко", - підписала кадр модель.

Шанувальники Міли тут же почали коментувати фото.

"Міла ти дуже класно виглядаєш просто супер", "які у тебе великі, багаті дині, матуся", "Все буде добре. Ти красуня", "Вау, який у вас крутий образ, виглядаєте шикарно", "Сонечко!",- пишуть люди.

Як повідомлялося раніше, Міла Кузнєцова популярність отримала завдяки пишному бюсту-13 розміру. Нещодавно модель поділилася новим фото.

Дівчина позує біля басейну, при цьому вона сидить на гойдалках, опустивши ноги в воду. Завдяки ракурсу вона зуміла виставити своє тіло в максимально вигідному світлі: гладка засмагла шкіра, спокусливі груди, тонка талія, пишні форми знаменитості тут же стали предметом обговорення в мережі.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром бюста змусила чоловіків червоніти видом на величезне декольте.

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