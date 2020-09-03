Молода бразильська модель Жизель Олівейра, яка прославилася завдяки участі в показах Victoria's Secret, розбурхала жаркими кадрами на вулиці

Як передає Politeka.net, серію фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Жизель вибрала для виходу в світ тісний корсет бежевого кольору. Красуня так сильно затягнула наряд, що її пишні груди так і норовили вистрибнути назовні. Було видно, що моделі досить важко позувати в такому вбранні.

Вниз Олівейра одягла штани. Вона позувала на тлі пальм і виглядала чудово.

За чотири години її пост зібрав майже 10 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ставши власницею Нью-Йорка, вона стала власницею і Лос-Анджелеса", «чудово», «вогонь», «Милашка», "Ці очі!", "Маленька принцеса Бразилії», «так прекрасно», "Ангел", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Жизель Олівейра стала широко відомою завдяки Victoria's Secret, але модель активно знімається і для інших компаній. Вона виходила на подіум для Dolce&Gabbana, Ralph Lauren і Tory Burch. Крім цього, Жизель знімалася для Vogue, Elle, L'officiel і Harper's Bazaar.

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