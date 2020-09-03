Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова захопила витонченою позою на підлозі

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина влаштувала справжні ігри на підлозі. Вона була одягнена в чорне легке плаття. Дівчина сіла на шпагат і вигнулася назад, виставивши напоказ глибоке декольте. Її пишні груди так і норовили вистрибнути з сукні.

Дівчина застигла в грайливій позі, влаштувавши справжні витівки на підлозі. Її розтяжці позаздрили багато шанувальників.

"Секрет успіху багатьох жінок - це маленьке чорне плаття і велика харизма», - підписала знімок зірка.

За годину її фото зібрало майже 10 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красиво дуже!", "Якщо харизма велика і людина цікава, то можна і без сукні)) всмисле не саме маленьке чорне плаття, а інший одяг, ну, ви зрозуміли про що Я", " Дашенька, ти сама сама!", "Добре серце і простота», «витончена», «секрет антиуспіху багатьох жінок - це коли маленьке чорне плаття маленьке», «вогнище», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Даша Ульянова блиснула довгими ніжками на шоу «Танці з зірками». Красуня розповіла, що мріє взяти участь у цьому проекті.

"Ой, як би я хотіла запалити на цьому танцполі», - написала дівчина.

Нагадаємо, що Ульянова зухвало посвітила принадами в прозорому корсеті: "Моя Діва!".

Як повідомляла Politeka, Ульянова без штанів і сорому вип'ятила свій "горішок": "класна поза".

Також Politeka писала, що Даша Ульянова застигла в позі з розставленими ногами:"Аж з розуму зводиш".