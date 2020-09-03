Популярна модель Кайя Гербер, яка є донькою Сінді Кроуфорд, відсвяткувала 19-річчя

Як передає Politeka.net, на честь свого свята юна красуня опублікувала в Instagram вельми відверте фото. Як відомо, нещодавно Гербер знялася у відвертій фотосесії для журналу Vogue. Дівчина знялася повністю оголеною, засвітивши всі найсолодші місця.

Сьогодні вона вирішила повторно опублікувати один з найяскравіших знімків, на якому Кайя лежить на підлозі абсолютно гола. На ній надіті високі ботфорди, які надають особливої пікантності образу. Дівчина прикриває рукою груди, але ті все одно вистрибують назовні.

"19", - підписала фото модель.

За 40 хвилин її фото оцінили понад 90 тисяч разів. У коментарях доньці легендарної Сінді Кроуфорд залишили масу привітань і приємних слів.

"Вона ледь законна", " добре виглядаєш!", "королева дня народження","З днем народження ангел", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гербер, яка з'явилася на обкладинці Vogue, позувала в мереживному чорному боді і шкіряних штанях. Її образ доповнив яскравий вечірній макіяж і незвичайна укладка. Варто відзначити, що Гербер з юних років будує кар'єру моделі, тому її майбутнє тісно пов'язане з модельним бізнесом. Дівчина повністю пішла по стопах матері.

Нагадаємо, що дочка Кроуфорд в шкірі і мереживах спокусила пружним тілом: "обжене навіть Кендалл Дженнер".

Як повідомляла Politeka, дочка Сінді Кроуфорд побешкетувала з другом на ліжку, відчинивши сорочку: "занадто красиві для цього світу".

Також Politeka писала, що дочка Сінді Кроуфорд повністю роздяглася заради пікантної фотосесії: з одягу тільки ботфорти.