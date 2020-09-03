Популярна українська виконавиця MARUV захопила красою під час зйомок нового шоу

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у зірки в Instagram.

Красуня постала в вельми екстравагантному образі, в якому поєднали найяскравіші елементи. На ній була кофта в сіточку, під яку вона не стала надягати білизну. На голові зірки красувалася шкіряна пілотка, а на шиї чокер. Зверху MARUV накинула леопардовий піджак, який застібався лише на один гудзик, створивши нереально глибоке декольте.

MARUV повідомила, що вона стане учасницею шоу «Маскарад», яке стартує на «1+1» цієї осені. Вона потрапила в команду Дмитра Монатіка. Крім MARUV в шоу візьмуть участь Потап, Наталія Могилевська і Влад Яма.

Шанувальники співачки прийшли в захват від новини і зовнішнього вигляду зірки. За годину під постом залишили понад 7 тисяч лайків і безліч коментарів.

"Малишка", "Орги не прогадали, з Марув будь-яке шоу вогонь. Жги дитинко", " Шо за Вєрка Сердючка?", "Наша Мадонна і нехай всі заздрять», «буде жарко", " відпали там по повній! Ти найкраща», «Ципа, ти шикарна, вогнище», "ніжки супер", " ти як завжди прекрасна. Звідки такі красиві беруться. Красивіше тебе нікого ще не бачила», - пишуть користувачі мережі.

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