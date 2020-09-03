Британська модель Демі Роуз блиснула апетитними принадами в чорному купальнику
Як передає Politeka.net, свіжі фото з'явилися у красуні в Instagram. Дівчина вибрала мініатюрне бікіні, яке ледь прикрило її пишні форми. Волосся красуня зібрала, щоб воно не заважало демонструвати їй свою пишність. Демі сфотографувала себе з різних ракурсів, показавши найсолодші місця.
Роуз блиснула своєю апетитною "п'ятою точкою" в стрінгах. Її головна гордість ледь поміщалася в кадр. Також модель розляглася на сонечку, виставивши напоказ округлі стегна і пишні груди. Варто відзначити, що фігурка моделі виглядала більш підтягнутою і спортивною, ніж зазвичай. Її гострі плечі звели з розуму шанувальників.
"Солодше, ніж мед", - підписала знімок зірка.
За 40 хвилин пост дівчини зібрав понад 125 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Дитинко, Ти вогонь", "Я сподіваюся, що людина по той бік екрану добре справляється в ці важкі часи"," Ммм, яке кайфове це фото з тобою. Приємна посмішка», «чудово», «Бомба», "дивовижна", - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Демі Роуз захопила яскравим знімком в теплій кофті, засвітивши «п'яту точку».
Нагадаємо, що Демі Роуз показала фігуру з усіх ракурсів в до непристойності відвертому купальнику:"ідеальний вигляд".
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз без білизни ледь приховала "пагорби" крихітною джинсовкою:"знімайте це негайно".
Також Politeka писала, що Демі Роуз зняла з себе весь одяг і посвітила формами поруч з подружкою-блондинкою: "ми зробили це!".