Скандально відома російська актриса Христина Асмус викликала нову хвилю критики через свій неоднозначний образ

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала у себе в Instagram фото, на якому позувала на балконі свого номера в білому купальнику.

Красуня стояла спиною до камери, демонструючи спокусливий виріз на спині. В руках у неї був коктейль, а на обличчі сонцезахисні окуляри. Христина дивилася в кадр своїм пікантним поглядом, а на тлі виднілося море.

"Я календар вже місяць перевертаю і сон більше 2,5 годин взагалі не вимальовується. Зате знімаємо для вас круте шоу "Золото Геленджика"... синці і червоні очі ховаємо за фантастичними образами, за які відповідають геніальні дівчата", - підписала фото зірка.

За годину фото Асмус зібрало понад 50 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів, але також і багато слів критики, адже Христина пропустила 1 вересня своєї дочки-першокласниці.

«У той час як вірний батько сімейства Гарік водить дочку в школу, недолуга матуся прохолоджується в Геленджику з групою невпізнаних чоловіків. Як таких земля російська носить","Краща антиреклама", "Христина Асмус не повела свою дочку в перший клас! Замість цього вона займалася тим, що...", "Фігура космічна", "успіху вам, Христина! Все не дарма", "Разведенка!", "Бомба. Чекаємо шоу", "гаряче кошеня", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Асмус пішла у відрив зі скандально відомим актором, несподівані кадри: «Христину не впізнати».

Як повідомляла Politeka, розбита Асмус, яка кинула дочку з Харламовим, нарвалася на жорстку критику.

Також Politeka писала, що Асмус в зухвалому міні з рожевим волоссям блиснула принадами перед Охлобистіним: «Дюймовочка».