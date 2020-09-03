Українська модель плюс-сайз Інна Горячківська взяла участь у зйомках популярного шоу

Як передає Politeka.net, про це красуня розповіла у себе в Instagram. Дівчина опублікувала фото, на якому постала в дуже незвичайному вбранні. Інна позувала в довгій спідниці і чорній кофті з мереживами. Свій неосяжний бюст вона підкреслила мереживною тканиною, що візуально зробило його ще більше.

Судячи з підпису до фото, Горячківська взяла участь у зйомках шоу «Богиня шопінгу», де учасницям дають гроші на гардероб, який вони повинні купити самі.

У коментарях Інні залишили масу приємних слів. Її пост за короткий час зібрав майже тисячу лайків.

"Мама мія», «вогонь», «виглядаєш красиво, з любов'ю відправляю тобі поцілунки», «класний стиль», «Вау, красуня, дуже жарко», "чекаю твого нового знімка", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Інна Горячківська влаштувала спекотну фотосесію на мийці. Інна вирішила помити машину, забруднившись в піні, і зняти цей момент на камеру. Дівчина позувала в рожевому вбранні, родзинкою якого стало сміливе декольте. Блондинка сильно намокла, що додало особливого шарму фото. Модель без тіні збентеження засвітила свої апетитні форми, за що їй щедро віддячили лайками.

Нагадаємо, що Інна Горячківська ледь вмістила свої достоїнства в рятувальний жилет: "просто вау".

Як повідомляла Politeka, Інна Горячківська задала спеку прямо на автомийці: "облилася пінною водою і...".

Також Politeka писала, що Інна Горячківська відполірувала машину в розпусному бікіні і піні: "соковита".