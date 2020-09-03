Незважаючи на те, що літо закінчилося, артисти продовжують радувати шанувальників пікантними фото без одягу

Як передає Politeka.net, зіркові красені не упускають можливості похвалитися сталевим пресом і відмінною фізичною формою. Так, днями відразу два співака блиснули оголеною фігурою, розповівши фанатам, що вони сильно схудли завдяки тренуванням.

Свій сталевий прес з різницею в один день засвітили колишні колеги по групі Сергій Лазарєв і Влад Топалов, який одружений на телеведучій Регіні Тодоренко.

Чоловік Наташі Корольової Тарзан регулярно балує шанувальників жаркими фото. Судячи з усього, дружині подобаються такі кадри, адже він продовжує це робити із завидною регулярністю.

Потап, за харчуванням і фізичною формою якого особисто стежить Настя Каменських, теж фотографується без одягу. Правда, прес він поки не світить.

Переможець минулого сезону "Танців з зірками" Женя Кот, навпаки, любить демонструвати оголене тіло. Його форма чудова, адже він активно займається спортом і танцями.

До речі, нова зірка "Танців з зірками", український актор Тарас Цимбалюк теж не проти похвалитися неймовірною фізичною формою. На першому ж ефірі він викликав фурор, адже зумів виконати найнеймовірніші підтримки зі своєю партнеркою.

Нагадаємо, що Тарзана перекосило поруч з Корольовою, рідкісний момент потрапив на камеру: "як не соромно".

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