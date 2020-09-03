Популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив накачаними руками на новому яскравому фото

Артист, якому багато хто приписує таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Лазарєв позує на залитій сонцем вулиці на тлі моря і гір. Фото явно було зроблено на відпочинку. Співак одягнений в просту білу футболку, а родзинку його образу додають стильні окуляри.

Лазарєв впевнено схрестив руки на грудях, погравши на камеру вражаючими біцепсами. При цьому в цілому співак виглядає задоволеним життям і розслабленим.

"Коли не потрібно зайвих слів", - коротко підписав знімок артист.

Його шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Найкращий", "який ви красень. Розбиваєте сердечко", "я дивуюся вашою красою", "Мммм яке фото а, дуже красиво!) Ух, чарівний", "ти дивовижний, чудовий, витончений, чудовий всім", "який ви вогненний", "цей красень точно знає, що він сонечко", "який чубчик, я тягнуся", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Лазарєв вирішив похвалитися новою фігурою.

"Мінус 12 кг за 4 місяці! Скинув весь жирок навколо живота, і щоки) але, звичайно ж, пішла і м'язова маса! Тепер повернувся в зал, будемо повертати і м'язи) справа наживна! Головне, щоб жирок не повернувся! Ну, а так, я задоволений, мені знову 18", - написав артист.

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