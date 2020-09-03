Відома українська співачка Надія Мейхер показала незвичайний образ, порадувавши шанувальників

На фото Мейхер позувала в червоно-чорному пальто і чорній кофті. Штанів у красуні не було, тільки колготи з сіточки. Образ Надя доповнила босоніжками на великому каблуці, а сама стояла біля цегляної стіни з вікном. Зірка задерла одну ногу, посміхаючись на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не написали в коментарях і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "баронеса, чарівна"

Повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра", захопила пишними формами.

Надія Мейхер показала фото в спокусливій золотистій сукні, в якій виступила в першому ефірі шоу «Танці з зірками».

Артистка постала погляду фанатів у блискучій сукні, яка вигідно підкреслила пишні форми.

Ми писали, що відома українська співачка Надія Мейхер потрясла непристойними рухами поруч з красенем.

Instagram у зірки з'явилося відео з тренування. Красуня була одягнена в чорну футболку, обтягуючі лосини і танцювальні туфлі. Вона стояла в обнімку зі своїм партнером по шоу, чемпіоном міжнародних танцювальних турнірів Кирилом Васюком.

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