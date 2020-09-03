Дружина відомого українського хореографа Влада Ями Лілія показала, як релаксує

На фото Ліля з'явилася в мініатюрних шортиках. Красуня сиділа на травичці, закинувши голову назад. Образ яма доповнила білою блузкою, яка трохи задралася. Волосся зірка вирішила зібрати в хвіст, а очі прикрила окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не написали під публікацією і не ставили лайки. Все через те, що Лілія викинула знімок в сторіс Instagram, де немає подібних інструментів, але так і хочеться написати: "ось це малятко, завидна дружина!"

Повідомлялося, що суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвалився рельєфним тілом в прозорій майці.

3 вересня відбудеться прем'єра мюзиклу» Ритм", творцем якого став співак Дмитро Монатік. Головних героїв у ньому грає сам співак і цілий ряд українських знаменитостей, серед яких опинився і Яма.

Ми писали, що 38-річний український хореограф і танцюрист Влад Яма розбурхав публіку одкровенням і незвичайним знімком.

Так, Яма в червоній футболці і коротких чорних шортах застиг в момент, коли відірвав обидві ноги від землі. При цьому його обличчя осяяла задоволена посмішка. Танцюрист зізнався у підписі, що саме йому приносить "особливий кайф".

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Владе, тіні нема. Ти привид?"- "Сонце ще низько, а я в польоті"

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