У п'ятницю, 4 вересня, погода в Україні почне змінюватися

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко.

Вона уточнила, що спека почне потихеньку йти з областей України. Температура до + 34 градусів збережеться тільки на сході і південному сході країни. При цьому в західних і північних регіонах стрибок температури вниз буде особливо помітним: там стовпчики термометрів опустяться до +18...+23 градусів.

У центральній частині країни ситуація буде неоднозначною. Так, на Вінничині буде досить прохолодно, а от у Дніпрі та районах поки збережеться літнє тепло.

Незначне падіння температури очікується і на півдні, за винятком Запоріжжя, де все ще буде жарко.

Дощ можливий місцями в північних і центральних областях, а також на Одещині і в Криму. На заході і сході при цьому буде сухо.

У Києві 4 вересня спека різко спаде до комфортних +20...+22 градусів. Крім того, в столиці очікується дощ.

До цього ми писали про те, що осінь здивує погодними випробуваннями простих українців. Свіжий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, погода в Україні буде теплою лише на початку вересня, після чого почнуться температурні гойдалки.

Як прогнозує Леонід Горбань, у другій половині жовтня температура на більшій частині території, крім півдня, опуститься до -2...-4 морозу. Більш того, в жовтні, ймовірно, піде перший сніг.

Нагадавши, осінь покаже характер, похолодання і грозові дощі накриють Україну: де чекати погодного удару.

Як повідомляла Politeka, погода розірве Україну дощами і спекою під +40, новий прогноз.

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