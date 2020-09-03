Популярна українська співачка Настя Каменських порадувала яскравим осіннім образом

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото, для якого вбралася в довгу червону сорочку з чорними смугами. Вона повернулася до камери боком і недбало приспустила одну сторону, посвітивши чорним бюстгальтером.

Образ довершили окуляри з червоними стеклами в золотистій оправі і сумка, перекинута через плече. Настя Каменських розпустила волосся і млосно подивилася в камеру - її чоловік Потап пропустив все найцікавіше, якщо тільки не він фотографував.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом виконавиці, поставили тисячі лайків і висловили своє захоплення в коментарях: "красуня"; "Чарівна"; "красива"; "де арбузик 🍉".

Раніше Настя Каменських здалася шанувальникам в чорно-білому купальнику в леопардовому стилі. Тіло зірки було вкрите вологою, мабуть вона тільки вийшла з моря. Каменських похвалилася своїм підтягнутим тілом і шматком кавуна, який тримала в руках. На одному зі знімком співачка млосно облизала свої ласощі, а на іншому з апетитом його облизала на радість всім шанувальникам. "Високий рівень цукру кавуна", - підписала зірка фото.

Нагадавши, розкута Каменських переплюнула Моніку Белуччі, блиснувши бездонним декольте:"Потап творить чудеса".

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