Українці поскаржилися на те, що не можуть отримати свої гроші через Приватбанк

Негативні відгуки на роботу банку з'явилися на сайті Мінфін, повідомляє Politeka.net.

Так, один з клієнтів банку розповів про те, як касир переплутав рахунок для переказу грошей, в результаті чого він тепер не може повернути свої кошти.

"Обслуговуюся в приваті ще й як ФОП. Зробив проплату через касу банку, велику суму членських внесків, замість зазначеного рахунку ЗБК касир з невідомих світу причин проплатила цю суму на мій рахунок ФОП! Тепер потрапив на комісію і податки (близько 10 000грн) потрапляю на прострочення по членських внесках. Хто мені все компенсує? Третій день намагаюся повернути гроші...", - обурився українець.

Представники банку, у свою чергу, пообіцяли розібратися в цій ситуації.

Зіткнувся з проблемою і інший клієнт Приватбанку. Так, українець розповів, що йому потрібно було відправити переказ з картки на картку у валюті, але банк відповів, що перекази між 3 особами у валюті заборонені, якщо не підтвердити спорідненість. Коли банку були надані відповідні підтвердження, українцю написали, що переказ буде здійснено протягом доби.

"6 разів було подано заявку на переказ і 6 разів одна і та ж відповідь. Неодноразово зверталися в банк, вони нічим не можуть допомогти, завжди одна відписка що система заблокувала переказ, створюють нову заявку, і так вже 3 тижні", - поскаржився клієнт банку.

У відповідь на його скаргу в банку повідомили, що це питання вже розглядають фахівці.

Нагадавши, рахунки в ПриватБанку спустошують і гроші можуть не повернути, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, банки почнуть працювати за новими правилами, в НБУ розкрили деталі: що буде з рахунками українців.

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