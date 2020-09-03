Відома українська співачка Гайтан показала себе, здивувавши зізнанням
На фото Гайтана позує в сукні без білизни. Красуня перебувала в душовій кабінці, а в руках тримала дощик. Зірка спокусливо вигнулася, вдаючи, що співає. Поруч можна побачити дитину - його в кадрі розмили. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Підловили за улюбленим заняттям. Як думаєте, яку пісню я співала?",- написала Гайтана під публікацією.
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Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:
"Я календар переверну і знову 3-е вересня", "Самотня боса", "пий мене, їж мене, безумствуй".
Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана показала фігуру і показала, як підтримує фігуру в тонусі.
На кадрах Гайтана позує в рожевому комбінезоні і хустці на голові. Співачка стояла на терасі, а на талії у неї був обруч, яким вона крутила, поки знімалося відео.
Ми писали, що українська виконавиця Гайтана вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганним тілом в сукні з вирізом.
"Ловіть від мене секрет любові" на все життя». Коли чоловік поважає і піклується про свою жінку, а його ставлення до неї кожну хвилину як до найдорожчої перлини, в родині буде шалене щастя і любов на все життя», - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, Гайтана без сорому показала самий сік в напівпрозорій сукні
А ще Politeka писала, що Гайтана підкреслила груди незвичайним топом і нагадала про себе зухвалим фото
Також Politeka повідомляла, що Гайтана ефектно нагнулася і посвітила грудьми в розстебнутій сорочці