"Коли ж вгамується найбагатша дівчина країни"

38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак роздраконила мережу "богохульною" витівкою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному образі "страждалиці".

Так, Ксенія розпустила волосся і натягнула на голову терновий вінець - вираз її обличчя був таким, ніби в ній зібралася вся скорбота світу.

Оригінальний лук Собчак підкреслила яскравим гримом: рожевими тінями, візерунком зі страз на лобі, а також темно-фіолетовою, майже чорною, помадою.

"Терновий вінець мені до лиця😉", - підписала фото Ксенія.

Користувачі бурхливо відреагували на пост. Деякі посміялися, інші здивувалися неординарності телеведучої, а треті - звинуватили її в богохульстві.

"Вінець так, а помада щось ні. У цьому образі я б матові рожеві зробила)"

"Під Агузарову косить"

"Не впізнала спочатку, але точно до лиця"

"Дуже сміливо, Ксенія! Браво!!!👏🏻"

"Чудо юдо"

"Так і до хреста недалеко..."

"Пі * єц, 😳 🤭 коли ж вгамується найбагатша дівчина країни...🤔"

"Вам вся драма до лиця"

"За людське страждання, Ксенія Анатоліївна"

"У магазин за хлібом?"

"Богохульство!!!"

"Ксенія Ісусівна) цікаво, в Росії РПЦ розглядає такі образи як богохульство?"

Раніше Собчак вже потрапляла в подібний релігійний скандал. На одному з фото, опублікованих в Instagram, Ксенія постала в сережках-іконах із зображенням Ісуса Христа. Фото влаштувало справжній вибух у мережі. Ситуацію прокоментував представник Православної церкви, голова Патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов.

За його словами, за таке богохульство світська левиця "погано кінчить".

"Всі люди, які займаються блюзнірством, погано кінчають. Тому я заздалегідь шкодую Ксенію Анатоліївну", - процитував Смирнова телеграм-канал "Підйом".

Нагадавши, Собчак у сукні-балахоні не змогла приховати животик, Богомолов світиться від щастя.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак" втратила " ліфчик по дорозі до Богомолова.