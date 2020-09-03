38-річна російська телеведуча Ксенія Собчак роздраконила мережу "богохульною" витівкою
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному образі "страждалиці".
Так, Ксенія розпустила волосся і натягнула на голову терновий вінець - вираз її обличчя був таким, ніби в ній зібралася вся скорбота світу.
Оригінальний лук Собчак підкреслила яскравим гримом: рожевими тінями, візерунком зі страз на лобі, а також темно-фіолетовою, майже чорною, помадою.
"Терновий вінець мені до лиця😉", - підписала фото Ксенія.
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Користувачі бурхливо відреагували на пост. Деякі посміялися, інші здивувалися неординарності телеведучої, а треті - звинуватили її в богохульстві.
"Вінець так, а помада щось ні. У цьому образі я б матові рожеві зробила)"
"Під Агузарову косить"
"Не впізнала спочатку, але точно до лиця"
"Дуже сміливо, Ксенія! Браво!!!👏🏻"
"Чудо юдо"
"Так і до хреста недалеко..."
"Пі * єц, 😳 🤭 коли ж вгамується найбагатша дівчина країни...🤔"
"Вам вся драма до лиця"
"За людське страждання, Ксенія Анатоліївна"
"У магазин за хлібом?"
"Богохульство!!!"
"Ксенія Ісусівна) цікаво, в Росії РПЦ розглядає такі образи як богохульство?"
Раніше Собчак вже потрапляла в подібний релігійний скандал. На одному з фото, опублікованих в Instagram, Ксенія постала в сережках-іконах із зображенням Ісуса Христа. Фото влаштувало справжній вибух у мережі. Ситуацію прокоментував представник Православної церкви, голова Патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов.
За його словами, за таке богохульство світська левиця "погано кінчить".
"Всі люди, які займаються блюзнірством, погано кінчають. Тому я заздалегідь шкодую Ксенію Анатоліївну", - процитував Смирнова телеграм-канал "Підйом".
Нагадавши, Собчак у сукні-балахоні не змогла приховати животик, Богомолов світиться від щастя.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак" втратила " ліфчик по дорозі до Богомолова.