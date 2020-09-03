51-річна співачка Дженніфер Лопес покрасувалася підтягнутим тілом на пляжі

Фото напівоголеної американської зірки з'явився в соціальній мережі "Instagram" і схвилював користувачів, пише Politeka.net. Цього разу папараці зняли знаменитість, коли вона відпочивала на пляжі. Судячи зі знімку, в той момент Дженніфер готувалася плавати і збирала волосся в пучок. Її відобразили зі спини, проте красуню можна дізнатися по засмаглій фігурі і купальнику, в якому вона засвітилася раніше. З такого ракурсу можна помітити пружні сідниці і м'язисті стегна артистки, які приголомшливо виглядають, незважаючи на вік.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Дженніфер Лопе і залишили багато захоплених коментарів:

"Дженніфер Лопес на відпочинку 🌴 ось це фігура 👍"; " блін, ось результати праці видно. А я сиджу і нічого не роблю, хочеться теж добре виглядати.😂 "; "шик шикарна жінка, захоплююся нею😍"; " тисячі жінок її віку Зараз на пляжах і вони далеко не так виглядають. Молодець 👏"; "із залу не вилазить"; "Класна і харизматична! Захоплююся!🔥 🔥 🔥 "; "Яка крута, захоплююся харизмою і працьовитістю, годинник в залі👍"; "J lo шикарна ❤️❤️❤️ найкрасивіша жінка"; "50 років, вогонь".

Нагадавши, Джей Ло без ліфчика розстебнула блузу і засліпила красою

А ще Politeka писала, що Дженніфер Лопес розплакалася перед мільйонами глядачів, емоційний момент

Також Politeka повідомляла, що Дженніфер Лопес вразила зовнішністю в звичайному житті, рідкісні сімейні фото