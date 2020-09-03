Верховна Рада схвалила перехід на електронні трудові книжки, який дозволить автоматично нараховувати пенсії українцям

Як повідомляє Politeka.net, 2 вересня народні депутати ухвалили відповідний законопроект у першому читанні, його підтримали 283-ма голосами. Така інформація з'явилася на офіційному сайті парламент.

Ініціатива передбачає внесення поправок до низки законодавчих актів про облік трудової діяльності працівників. Проект пропонує поступово відмовитися від традиційних трудових книжок на користь електронного обліку. На думку авторів, нововведення дозволять скоротити витрати на ведення паперової документації, спростять доступ до інфрмації (зокрема, про стаж), а також усунуть ризик втрати, пошкодження або фальсифікації документа.

Крім того, дані про кваліфікацію та освіту українців зможуть використовувати для ефективного пошуку роботи на ринку праці та підготовки кадрів. Реєстр доручать вести Пенсійному фонду - у нього буде п'ять років з моменту вступу закону в силу, щоб внести відсутні відомості про працівників - після цього трудові книжки мають намір видати власникам під підпис.

З введенням електронних трудових в Україні з'являться умови для впровадження нової системи, яка буде автоматично призначати пенсійні та соціальні виплати. Передбачається, що українцям не потрібно буде особисто звертатися до держструктур, але при бажанні вони зможуть відстрочити свій вихід на пенсію. Більш того, якщо громадяни перенесуть пенсію заради подальшої роботи, розмір виплат у підсумку підвищиться на 0,5-0,75%. Якщо ж в системі не буде інформації про страховий стаж, необхідної для пенсії за віком, Пенсійний фонд буде запитувати її у працівника.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

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