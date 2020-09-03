Національний банк України почав розробку нових банкнот і монет

До обговорення дизайну нових грошей запросили об'єднання людей з інвалідністю. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

Зазначається, що цього року НБУ ввів в обіг нові 200 грн. і монету 10 грн., чим завершимо формування нинішнього модельного ряду.

За словами Зайвенка, після цього Нацбанк приступив до розробки нових банкнот і монет.

"Враховуючи те, що є нарікання від населення, ми створили робочу групу, до якої входять фахівці НБУ та банкнотно-монетного двору, а також залучили представників Комітету захисту прав осіб з інвалідністю та союзу людей з особливими потребами», — підкреслив він.

Крім того, участь у розробці дизайну брали фахівці з Інституту історії, а також експерти з геральдики.

Директор департаменту НБУ зазначив, що при розробці дизайну нинішніх монет Нацбанк серед іншого брав до уваги їх вартість.

"Вартість виготовлення монети не повинна бути вищою, ніж номінал. Якщо взяти стару монету, виготовлену з алюмінієвої бронзи, її собівартість в кілька разів перевищує номінальну», — підкреслив він.

Раніше ми повідомляли, що українці незадоволені оновленими грошима і вимагають від НБУ припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень.

Відповідну умову містить петиція, яка з'явилася на сайті президента.

У зверненні наголошується, що монети тільки створюють додаткові незручності і "є поштовхом до інфляції і знецінення грошей".

У НБУ виправдалися за карбування нових монет і заявили, що монети все ж відрізняються за розміром і вагою, а також мають різні зображення видатних українців.

Крім того, головним аргументом для переходу на монети є економічна вигідність.

Нагадаємо, монети номіналом одна і дві гривні з'явилися в обігу ще в 2018 року. У 2019 українці почали користуватися монетою номіналом 5 гривень, а 3 червня 2020 року в обігу з'явилася монета номіналом десять гривень.

Нагадаємо також, що монети номіналом 25 копійок і банкноти гривні старих зразків (до 2003 року) перестають бути засобом платежу з 1 жовтня 2020 року.

Крім того, НБУ вирішив активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні оборотні монети зразка 2018 року.

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