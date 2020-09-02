Американська модель Кендалл Дженнер похвалилася розкішною фігурою під час прогулянки в тісному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Дженнер позує в тісному вбранні, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Як можна помітити, знаменитість вирішила прогулятися на природі. Попри те, що кадри вона ніяк не підписала, її шанувальники зробили це за неї.

«Палюча Краса», «ти ідеал», «виглядаєш просто дуже круто», «ти бомбезна», «насолоджуюся тобою», «дуже солодка», «така мила на цих фотках», «як же я скучив за твоїми формами», - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, модель Кендалл Дженнер постала перед користувачами мережі у відвертих образах

Вона регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі. Крім того, вона є успішною бізнес-вумен, випускаючи косметику власного бренду. Цього разу зірка випустила нову лінію косметики власного бренду.

Дівчина вирішила продемонструвати новинки косметики на собі, правда для цього вона вибрала вельми сміливий варіант-Кендалл постала у відвертих нарядах, які привертають до себе увагу більше, ніж її макіяж на обличчі.

Нагадавши, Кендалл Дженнер в прозорій сіточці показала топ спокусливих поз.

Як Politeka писала, що молодша сестра Кардашьян втратила ніс фігуристою родичці.

Також Politeka повідомляла, що Кендалл Дженнер в непристойно маленькому бікіні спокусила формами на пляжі.