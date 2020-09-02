Популярна українська співачка Настя Каменських з променистою посмішкою на обличчі поділилася новим фото малюків, що підросли
Зірка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Не так давно собачка Насті на прізвисько Мімі стала мамою, подарувавши Каменських і Потапу відразу п'ятьох білосніжних цуценят. Час йде і малюки потихеньку підростають, а Настя не забуває ділитися з шанувальниками свіжими кадрами з чарівними створіннями.
На новому фото Настя в білій сорочці тримає в руках всіх цуценят відразу. Малюки виглядають злегка заспаними, а ось сама співачка так і світиться від щастя. За фото можна помітити, що для такого домашнього знімка Каменських не стала обтяжувати себе макіяжем.
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"Ці маленькі цуценята такі милі", - підписала фото зірка.
Її шанувальники тут же почали коментувати публікацію.
"Кучеряві всі в мамку«,» Букет милих цуценят«,» які вони вже Великі«,» на одному фото так багато милашок«,» які солодкі булочки«,» кучеряве щастя", - пишуть люди.
До цього ми писали, що Каменських опублікувала фото, позуючи в розстебнутій сорочці. Настя стояла, ймовірно, вдома, навівши на себе камеру. Зірка відчинила білосніжну сорочку, блиснувши найінтимнішим.
Красуня засвітила ліфчик від купальника з кокетливим вузликом посередині, що натягнувся на грудях.
Нагадавши, грайлива Каменських спеціально відчинила сорочечку і блиснула найпотаємнішим.
Як повідомляла Politeka, Настя Каменських у ванній приголомшила спокусливим виглядом:"я б спинку потер".
Також Politeka писала, що домашня Каменських похвалилася своїми подорослішали дітками: "ліміт милоти перевищено!".