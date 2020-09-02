Актор і зірка проєкту "Квартал 95" Євген Кошовий здався з сумним обличчям, сховавши його під маскою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку проєкту в Instagram.

"Коли вдивляєшся в п'ятницю, а з нею і в...» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кошовий позує на вулиці в білій футболці й маскою на обличчі. Однак навіть з-під неї видно, що актор чомусь стривожений і сумний.

"Чекаю з нетерпінням», «ура, нарешті новий сезон», «бомба»,-пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів, що автор і сценарист " Квартал-95 "Валерій Жидков, який також веде свої передачі" #Гуднайтшоу"," ЧистоNEWS " та інші успішні проєкти, був обкрадений. Зокрема у нього вкрали його аккаунт в Instagram.

Кошовий спеціально нахилився ближче до камери, імітуючи інтимну розмову віч - на - віч і майже пошепки повідомив трагічну новину. Але після такого повідомлення Кошовий відразу ж поспішив заспокоїти шанувальників творчості Жидкова новиною про те, що Комік тут же створив нову сторінку, посиланням на яку і поділився його друг і колега Євген Кошовий.

Нагадавши, Кошового довели до сліз на репетиції «Квартал 95», Кравець не витримала: кадри істерики.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95 «засвітив» друга" прямо на червоній доріжці: кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що трагедія потрясла "Квартал 95", Кошовий втратив рідну людину: "розбився в ДТП перед..."