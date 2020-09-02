Супермодель і зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася розкішною фігурою в мокрому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ще один день в раю!» ,- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Амбросіо позує в мокрому купальнику, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Як можна помітити, модель пливе посеред моря, прикривши обличчя і голову за допомогою капелюха і великих окулярів.

Звернемо увагу, що красуня зараз відпочиває на морі разом зі своєю сім'єю і дітьми. Пару днів тому вони відсвяткували на відпочинку день народження дитини. Однак Шанувальники не могли захопитися красою кумира, оскільки кадрами Амбросіо поділилася у себе в сторіс.

До цього ми писали, що модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, заворожила ідеальними формами в купальнику.

Ніхто не сміє посперечатися, що у красуні просто шикарна фігура, якою обов'язково потрібно похвалитися, особливо на відпочинку. Зараз модель проводить час, ніжачись під променями сонця з сім'єю.

Зірка опублікувала спекотні фото в міні-бікіні, яке виділило її шикарні форми.

Нагадавши, супермодель і ангел Victoria's Secret часто показує фанатам свою фігуру

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