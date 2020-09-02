Молода модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з Бредом Піттом, вразила виглядом в спокусливому образі

27-річна німецька красуня поділилася новим знімком на своїй сторінці в Інстаграм, пише Politeka.net.

На фото Ніколь позує перед камерою в легкому білому плащі з широким поясом. При цьому, судячи з кокетливо прочиненого верху, під ним на моделі нічого немає. Незважаючи на відсутність нижньої білизни, красуня впевнено дивиться в камеру, демонструючи свою майстерність.

Можна помітити, що на Ніколь немає косметики, що тільки додає її образу легкості і свіжості. Волосся модель також залишила розпущеним.

Таке фото явно краще не показувати колишній дружині Пітта Анджеліні Джолі.

Шанувальники молодої красуні тут же засипали її лайками і захопленими коментарями.

Відзначимо, що чутки про роман Ніколь і Бреда Пітта з'явилися не так давно. За словами джерел, модель познайомилася з голлівудською зіркою в серпні 2019 року в Берліні в закладі свого чоловіка, 68-річного ресторатора Роланда Мері. Бред Пітт разом з режисером Квентіном Тарантіно відвідали ресторан «Borchardt», коли приїжджали в Німеччині на прем'єру фільму «Одного разу в Голлівуді». Роланд познайомив почесних гостей зі своєю дружиною, яка народила йому сина Еміля.

Як стверджують знайомі, Ніколь все ще перебуває в шлюбі і виховує сина. Роланд не поширюється про можливий роман Бреда Пітта з його дружиною, але подейкують, що у пари вільні стосунки в шлюбі і вони можуть зустрічатися, з ким захочуть.

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