Погода в Україні 3 вересня зіпсується остаточно, грозові дощі накриють громадян з новою силою

Так, на західній частині країни пощастить лише "обраним" - жителям Львівської та Волинської області. Решту чекають грозові дощі, що спровокує похолодання до 21-23 градусів за Цельсієм. Вночі ж на вулиці очікується від 11 до 13 градусів, передає Politeka.

Жителям північних областей варто очікувати сонце і невеликої хмарності. Тут очікується від 27 до 29 градусів, які вночі змінюють комфортні 17-19 тепла.

У центральних регіонах дощі накриють Вінницьку область, через що там буде 25-27 зі знаком «плюс». На решті частини регіону буде дуже жарко: від 32 до 34 градусів за Цельсієм. Сонце і спеку в нічний час доби змінять 17-19 градусів за Цельсієм.

На півдні сьогодні очікується від 33 до 35 градусів за Цельсієм, а ось вночі стовпчик термометра покаже від 17 до 19 тепла. Місцями можлива невелика хмарність.

На сході країни сьогодні буде неймовірна спека і ніяких дощів. Стовпчик термометра прогріється до 33-35 градусів зі знаком «плюс», а ось вночі похолодає до 16-19 за Цельсієм.

У Києві та області синоптики з Укргідрометцентру прогнозують спеку, близько 28-30 тепла. Вночі очікується від 16 до 18 за Цельсієм.

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