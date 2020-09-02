30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала пікантним фото

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram Яна опублікувала пікантне селфі. Красуня сфотографувала себе крупним планом. На ній був дуже відвертий купальник, який ледь зміг приховати її пишні груди. Особливу увагу привертали виразні очі моделі.

Незважаючи на таке фото, в пості Яна підняла дуже серйозну тему. Вона розповіла, що побачила на пляжі батька і матір, які били дитину.

"По "жопі" хлопчик отримав не хіло спочатку від тата, а потім, в добавок і від мами, яка підійшла. Природно він заплакав. Але що було далі, мене вкрай здивувало... Мама тут же почала його обіймати і цілувати, тримаючи на руках, витягнувши з води», - зазначила Кошкіна.

На думку блогерки, такий виховний підхід вельми нездоровий і дивний.

"Для дитячої психіки-жорстко! Ні?» ,- заявила дівчина.

За день її фото зібрало понад 50 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Поважаю Яну за терпіння, скільки нехороших, частіше навіть вульгарних коментів, але вона завжди вміє відповісти тактовно», «очі виразні», «Яна, ти супер!!))», "Груди чіткі", "а очі то які!", "Богиня», «Крута", " Ох, який, погляд!! Які чарівні очі! Красиві, як гори!", "Лялька", - пишуть люди.

Відзначимо, що чутки про роман Хрламова з Кошкіною поповзли відразу ж після його розлучення з Асмус. Самі зірки його не підтвердили.

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