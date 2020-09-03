Найгарячішим артистам-красунчикам часом досить зняти сорочку, щоб звести з розуму прихильниць

Рoliteka.net зібрала найкрасивіших чоловіків українського і російського шоу-бізнесу, яким є чим похвалитися.

Чоловік Наташі Корольової, шоумен і стриптизер Тарзан, незважаючи на солідні 50 років залишається в прекрасній фізичній формі. Він любить подражнити своїх прихильниць дуже відвертими знімками в Instagram.

Російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, завжди був красенем. За останні 4 місяці він скинув 12 кг, в результаті чого пішла вся м'язова маса. За словами виконавця, він планує повернутися в спортзал.

Макс Михайлюк після участі в шоу "Холостяк" став справжньою зіркою мережі. Його фото з оголеним торсом викликають фурор серед українок.

Відомий хореограф Влад Яма завжди тримає себе у формі. Іноді танцюрист не соромиться показати своє тіло у всій красі.

А ось український музикант Макс Барських часто хвалиться оголеним торсом, на якому можна порахувати всі кубики.

Чоловік солістки групи "Время и стекло" Наді Дорофєєвої, співак Володимир Дантес тримає себе у формі, хоч і не ходить в спортзал на постійній основі. Практично половина тіла виконавця покрита татуюваннями.

Нагадаємо, що Михайлюка з "Холостяка" взяли в облогу в мережі за фото зі спущеними штанами:" Будь мужиком!".

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